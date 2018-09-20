По какой ставке платить налог на имущество за гараж

Минфин в письме от 10.09.2018 № 03-05-04-01/64613 дал ответ на запрос ФНС о порядке применения налоговых ставок по налогу на имущество физлиц в отношении отдельно стоящих гаражей, включенных в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.

Минфин пояснил, что в отношении указанных объектов применяются налоговые ставки в размерах, не превышающих 2%.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/17678@ от 11.09.2018.