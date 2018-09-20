По какой ставке платить налог на имущество за гараж

Над.К, Вы писали:Мы все знаем предприятия, где принципиально не принимают пластик и ничего, туда ...
maysss, Вы писали:-предложили разуться и одеть тапочки, не предупредив заранее, что нужна вторая ...
Уволить всегда можно. А работник может это увольнение оспорить. Но мне нравится. Вдруг с человеко...
ale96433132, Вы писали:Никто, ни какой Кодекс, ни какой Закон, ни какой президент не будет мне ук...
scvo70, Вы писали:а у меня как то спрашивали, кого из блатных знаю... да, кстати, такое тоже...
Никто, ни какой Кодекс, ни какой Закон, ни какой президент не будет мне указывать кого брать на р...
Высокая комиссия за эквайринг - сговор банков (тех кто стоит за этой системой). Никакого другого ...
Прекрасная статья... чудесная... информативная.... Главное как понятно разъясняют неясные моменты...
Я правильно поняла, что за прогул дистанционного сотрудника уволить нельзя? Можно только за неодн...
Для окончательного решения вопроса осталось подождать, чтобы какой-нить 15%-ный ИПшник дошел до ВС.
Правительство резко увеличит расходы на мотивацию госслужащихРасходы на материальную мотивацию чи...
Да уж, двойные стандарты налицо
Патрисия, Вы писали:свс420, Вы писали:Патрисия, своими словами Вы поддерживаете государство, кото...
А кто еще по понятиям? Налоговики в рассказанной автором истории. Вы её не читали?При чем т...
msneg, Вы писали:historyfoto, Вы писали: Мда.... Да неужто из-за эквайринга? Может, они...
Уважаемый, если вы купили автомобиль, можете на нем не ездить, но вы ОБЯЗАНЫ его содержать надлеж...
Патрисия, ваших оппонентов убедить в чем-то не получится, в споре с ними истина не родится. ...
Г-н Abra вы тоже по понятиям бизнес ведете или по закону? А кто еще по понятиям? Покажите ...
ДелоБанк - хороший банк, это ненавязчиво бросается в глаза. если у них действительно 2,2% и...
У автора были ключи от офиса, стены и следы от стула. Это, простите, не офис работающей фирмы. &n...
Над.К, Вы писали: Хватит уже мешать все в кучу. Так это одна куча и есть. Поскольку от...
свс420, Вы писали: Да, Вы знаете, у нас разное представление о чести, о совести.. И это...
Хватит уже мешать все в кучу. Так это одна куча и есть. Поскольку отказы в смене адре...
Лично я не считаю, что там было нарушение законодательства. Налоговики, скорей всего, действитель...
Над.К, Вы писали:Интересоваться реально действующими фирмами, у которых случились проблемы при пе...
свс420, Подстроиться под нарушение действующего законодательства? (тема статьи)Бог с н...
Хоттабыч, по мне, так хороший. Заплатили деньги, чтобы мы написали эту статью. В работу не вмешив...
ДелоБанк - хороший банк, это ненавязчиво бросается в глаза.
Интересоваться реально действующими фирмами, у которых случились проблемы при перерегистрации адр...
Abra, Вы писали:Патрисия, подпишусь под каждым словом. Супер.Если убыток у фирмы - то да, надо де...
И можно биться об стенку, а можно пытаться подстроиться. Лично я выбираю второй вариант. &n...
он может открыть новую фирму или ИП ага , а с новой фирмой никто работать не будет и расчет...
свс420, Вы писали:Патрисия, своими словами Вы поддерживаете государство, которое объявило войну м...
Как вести деятельность и как ездить решать не нам, а государству, которое вводит соответствующие ...
свс420, Да очень просто. Я открываю фирму и НЕ планирую вести деятельность, а просто н...
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