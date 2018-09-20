При преобразовании арендных отношений в концессионные НДС не надо будет восстанавливать

В Госдуму внесен правительственный законопроект №550262-7 с поправками в главу 21 НК в части недопущения повторного налогообложения НДС при преобразовании арендных соглашений в концессионные.

Проектом предусматривается внесение изменений в статьи 146, 170 и 171.1 НК в части исключения оснований для восстановления НДС при передаче на безвозмездной основе органам госвласти и (или) органам местного самоуправления результатов работ по созданию и (или) реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных во временное владение и пользование налогоплательщику в соответствии с договорами аренды, а также объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, созданных налогоплательщиком в течение срока действия договоров аренды, в случае заключения этим налогоплательщиком в отношении данных объектов концессионных соглашений.

Принятие законопроекта исключит двоякое толкование норм налогового законодательства в части наличия оснований для восстановления НДС при возврате арендодателю арендованного имущества, в отношении которого были произведены неотделимые улучшения.