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Контрагент потерял статус предпринимателя — не забудьте про НДФЛ

Если ваш контрагент потерял статус предпринимателя, то за него нужно выплатить НДФЛ. Чтобы этого не произошло, проверяйте актуальность статуса контрагента в сервисе «Репутация» от компании «Такснет».

Юридическая практика показывает, что незнание закона не освобождает от ответственности.
Именно поэтому Арбитражный суд Волго-Вятского округа в Постановлении от 03.07.2018 № А38-2712/2017 признал, что организация обязана платить НДФЛ за своего контрагента-ИП, который утратил статус предпринимателя, но никого об этом не проинформировал.

Данный судебный процесс выиграла налоговая инспекция. Штраф составил 534 977 рублей.

Получилось так, что контрагент проинформировал одного из сотрудников компании о прекращении деятельности в статусе предпринимателя. Сотрудник при этом не проинформировал руководство об этом, и сделки совершались как и раньше.

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