Правило о предельной стоимости ОС при УСН действует и для ИП. Скоро вам укажут, как считать остаточную стоимость

В соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 346.12 НК не вправе применять УСН организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухучете, превышает 150 млн рублей.

Несмотря на то, что в данном пункте НК упоминаются именно организации, ФНС распространяет это требование и на ИП.

Очередное разъяснение на этот счет содержится в письме ФНС № СД-3-3/7457@ от 19.10.2018.

По мнению чиновников, при превышении предельного размера остаточной стоимости ОС, ИП утрачивает право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущено указанное превышение.

ФНС, в частности, ссылается на решение Верховного Суда от 02.08.2016 № АКПИ16-486, где указано что, как следует из содержания пункта 4 статьи 346.13 НК в котором используется понятие «налогоплательщик», сформулированные в ней условия прекращения применения УСН, в том числе имеющие отсылочный характер, являются общими и распространяются на всех налогоплательщиков, то есть на организации и ИП.

Кроме того, в Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом ВС 04.07.2018, разъяснено, что на предпринимателей наравне с организациями распространяется правило об утрате права применять УСН при несоблюдении требования, приведенного в подпункте 16 пункта 3 статьи 346.12 НК, а определение остаточной стоимости ОС у ИП при этом производится по правилам, установленным данной нормой для организаций.

ФНС сообщила, что Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено установление порядка определения остаточной стоимости ОС для ИП на УСН.