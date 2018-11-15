Выплаты договорникам, безнал от физлиц и покупки через подотчетников: разъяснения про ККТ

При получении денежных средств от физических лиц в безналичном порядке за товары, работы, услуги организация обязана применять ККТ.

Об этом сообщил Минфин в письме № 03-01-15/75371 от 19.10.2018.

В письме также сообщается, что при осуществлении организацией выплаты денежных средств физическому лицу в рамках обязательств по договору гражданско-правового характера ККТ не применяется и выдача кассового чека не производится.

Кроме того, разъяснен вопрос применения ККТ при осуществлении расчетов подотчетным лицом организации.

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой доверенности на совершение расчетов от имени организации. Также важным фактором взаимодействия двух организаций является договор. В случае соблюдения указанных условий расчет осуществляется между организациями и при таком расчете применяется одна единица ККТ и формируется один кассовый чек. При этом ККТ применяется лицом, которое реализует товары (работы, услуги), с выдачей (направлением) кассового чека.

Кроме этого, с 01.07.2019 в чек будут добавлены следующие реквизиты: наименование покупателя (клиента) (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) ИП) и ИНН покупателя (клиента).

Указание данных реквизитов в кассовом чеке позволит оформить расчет одним чеком с идентификацией обеих сторон в качестве организаций.

До 01.07.2019 указанные расчеты могут осуществляться также с использованием одной единицы ККТ и формированием одного кассового чека без указания в нем дополнительных реквизитов.

В случае если продавцом достоверно не установлен статус лица как подотчетного (что, например, могло быть достигнуто предъявлением подотчетным лицом доверенности), ККТ применяется продавцом в порядке, предусмотренном для расчета с покупателем - физлицом.