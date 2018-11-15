Что такое «электронное средство платежа»

В Федеральном законе 54-ФЗ фигурирует такое понятие как электронное средство платежа. Что это такое, интересуются налогоплательщики.

Разъяснения дал Минфин в письме № 03-01-15/75371 от 19.10.2018.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.