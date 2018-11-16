Инофирмы, оказывающие электронные услуги, должны встать на учет в ИФНС

В 2019 году иностранная фирма, имеющая «обособку» в России будет оказывать электронные услуги российским компаниям. При этом указанная «обособка» никакого отношения к этим услугам не имеет.

Надо ли этой инофирме регистрироваться в ИФНС?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/77086 от 26.10.2018.

На основании пункта 4.6 статьи 83 НК иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме, указанные в пункте 1 статьи 174.2 НК, местом реализации которых признается территория РФ (за исключением иностранной организации, оказывающей указанные услуги через обособленное подразделение, расположенное на территории РФ), и осуществляющая расчеты непосредственно с покупателями указанных услуг, подлежит постановке на учет в налоговом органе.

При этом исключений в отношении иностранных организаций, имеющих на территории РФ обособленные подразделения, не участвующие в оказании услуг в электронной форме, не предусмотрено.