КС решил, что отсутствие высшего образования – не повод для увольнения

Сегодня Конституционный Суд провозгласил Постановление по делу о проверке конституционности статьи 46 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В суд обратилась жительница города Камышин, которая 11 лет работала воспитателем в детском саду. За эти годы она прошла несколько аттестаций, награждалась грамотами и дипломами, получала благодарности от руководства и повышала квалификацию.

Однако летом 2017 года ее уволили со ссылкой на Закон «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающий требования к лицам, которые могут быть допущены к педагогической деятельности: наличие высшего или среднего профессионального образования. Диплома у воспитательницы не было, она имеет лишь неполное высшее образование.

По мнению заявительницы, оспариваемая норма противоречит статьям 2, 18, 37 и 55 Конституции, поскольку во взаимосвязи с положениями ТК позволяет увольнять лиц, не имеющих соответствующего образования, без учета предыдущей педагогической работы и обстоятельств, характеризующих их личность.

В Постановлении КС отмечается, что если работник, уже состоящий в трудовых отношениях с учреждением, успешно выполнял свои обязанности и прошел аттестацию, то одно только отсутствие у него должного образования не может служить причиной его увольнения.

Таким образом, КС РФ признал неконституционной правоприменительную практику, позволяющую использовать часть 1 статьи 46 ФЗ «Об образовании в РФ» в качестве единственного повода для прекращения трудового договора с воспитателями дошкольных образовательных организаций, принятых на работу до вступления в силу оспариваемого закона и успешно осуществляющих профессиональную деятельность.