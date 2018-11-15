Клерк.Ру

Как налоговики намерены выявлять потенциальных плательщиков «налога на Гугл»

С 01.01.2019 иностранные компании, оказывающие электронные услуги российским компаниям, должны встать на учет в ФНС России и самостоятельно уплачивать НДС.

В 2019 году иностранные компании должны сами платить НДС по электронным услугам

Напомним, в настоящее время НДС платят покупатели как налоговые агенты.

Налоговики начали подготовку к постановке на учет таких инофирм. В процессе этой работы они истребуют информацию у российских налогоплательщиков, «засветившихся» сдачей деклараций по НДС с разделом 2 (агентским налогом).

Читательница нашего форума получила из ИФНС информационное письмо, в котором налоговики просят в течение 10 дней предоставить им информацию о том, какие иностранные компании оказывали фирме электронные услуги. Необходимо указать наименование инофиры, адрес ее сайта, а также сумму удержанного налога.

Все это необходимо оформить в форме таблицы, которая прилагается к письму ИФНС.

на днях пришло такое письмецо, информационное.
сейчас звонок из налоговой-вы получили письмо? (говорю что нет)- посмотрите, нам ответ нужен в чуть ли не завтра.
вот и думаю отвечать или вообще молчать
пока для меня загадочно, то ли вытащить неплательщиков 2017-2018 пытаются, то ли реально какой-то реестр создают

- Золотая осень

Открыть оригинал изображения (732x822, 494.84 Кб) Обсуждение происходит в теме форума «Кто-то платит НДС за Букинг.ком (и иных электр.услуг: Убер и т.п.)?»

 

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