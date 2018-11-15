Работодатели маскируют трудовые отношения договорами ГПХ. В чем минусы для сотрудников

Как ни борется государство с работодателями, нанимающими граждан без трудового договора, полностью победить это зло пока не получается, посетовали в ФСС.

Недобросовестный работодатель понимает, что на работнике, оформленном по договору подряда, можно экономить и не предоставлять гарантированный государством соцпакет, а в случае чего просто выставить человека за дверь и не бояться последствий.

Как сообщает отделение ФСС по Удмуртии, в 3 квартале 2018 года в ходе проверок выявлен 291 договор с работниками, оформленный не как трудовой договор, а как договор оказания услуг или договор подряда.

В ФСС обратили внимание, что неоформление трудовых отношений влечет за собой множество неприятных сюрпризов. Соглашаясь на гражданско-правовой договор вместо трудового или на выплату «серой» заработной платы, горе-работники рискуют: