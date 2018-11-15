Открылся новый информационный центр ПФР по расчету пенсий

Пенсионный фонд России запустил четвертый Региональный центр информатизации ПФР в городе Воронеже.

Он представляет собой территориальное подразделение автоматизированной информсистемы ПФР (АИС ПФР – 2) и обеспечивает автоматизацию процессов назначения, перерасчета и выплаты пенсий и других социальных выплат.

По словам заместителя Председателя Правления ПФР Алексея Иванова, РЦИ в Воронеже станет элементом Централизованной службы эксплуатации ПФР, на котором будет лежать большая ответственность за бесперебойную работу одной из ключевых подсистем АИС ПФР – 2. «Работники Центра совместно с Отделением ПФР по Воронежской области будут тестировать новые версии подсистемы, обеспечивая вывод в промышленную эксплуатацию качественного программного продукта», – отметил Иванов.

Ранее в 2017 году ПФР открыл первые три Региональных центра информатизации в Ижевске, Иннополисе и Омске. За минувший год все три центра показали свою эффективность.

В настоящее время завершается процесс набора и обучения персонала для нового РЦИ в Воронеже, а в 2019 году он перейдет на круглосуточный режим работы.

До конца 2018 года также планируется открытие еще одного Регионального центра информатизации в городе Волгограде. Все созданные РЦИ работают на базе Межрегионального информационного центра ПФР, находящегося в Москве.