F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на лечение

«НДФЛка» в рамках своей постоянной рубрики «F.A.Q о налоговых вычетах» продолжает давать ответы на часто задаваемые вопросы о получении вычета на лечение.
Может ли неработающий пенсионер получить вычет за своё лечение и лечение несовершеннолетнего сына в санатории?
Налоговый вычет могут получить только те налогоплательщики, доходы которых облагаются НДФЛ по ставке 13 %.
Если пенсионер официально не работает и не имеет другого дополнительного дохода, с которого платится НДФЛ по ставке 13% (например, доходы от сдачи недвижимости в аренду, или от продажи имущества), то права на вычет у него нет.
Обязательны ли справки об оплате медицинских услуг из лечебных учреждений для налогового вычета за лечение или можно предоставить кассовые чеки?
Для получения вычета нужно предоставить в налоговую справки об оплате медицинских услуг по специальной форме.
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