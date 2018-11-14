F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на лечение

«НДФЛка» в рамках своей постоянной рубрики «F.A.Q о налоговых вычетах» продолжает давать ответы на часто задаваемые вопросы о получении вычета на лечение.

Может ли неработающий пенсионер получить вычет за своё лечение и лечение несовершеннолетнего сына в санатории?

Налоговый вычет могут получить только те налогоплательщики, доходы которых облагаются НДФЛ по ставке 13 %.

Если пенсионер официально не работает и не имеет другого дополнительного дохода, с которого платится НДФЛ по ставке 13% (например, доходы от сдачи недвижимости в аренду, или от продажи имущества), то права на вычет у него нет.

Обязательны ли справки об оплате медицинских услуг из лечебных учреждений для налогового вычета за лечение или можно предоставить кассовые чеки?

Для получения вычета нужно предоставить в налоговую справки об оплате медицинских услуг по специальной форме.

Ответы на другие вопросы о налоговом вычете на лечение, узнайте здесь.