Как не схлопотать за увольнение предпенсионера

Владимир Туров в своем блоге дал несколько советов, как не получить взыскание за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. Итак, что нужно сделать?

Создать аттестационную комиссию

Не нужно расставаться с сотрудником только лишь потому, что он достиг предпенсионного возраста. Люди предпенсионного возраста часто работают более эффективно, чем молодые. Они более ответственно относятся к своей работе, особенно, если продолжают учиться и т.д. И, конечно же, если не болеют полгода.

В этом отношении мне всегда помогали аттестационные комиссии. В моей компании есть официальное положение об аттестационной комиссии. Как правило, мы аттестуем сотрудников раз в полгода, иногда раз в год: это абсолютно официальная аттестация на предмет профессионализма. Мы перепроверяем профессиональные качества сотрудников.

Соответственно, мы готовим приказ на проведение аттестации, создаем аттестационную комиссию, разрабатываем аттестационные вопросы. Я в составе комиссии занимаюсь аттестацией директоров. Каждый сотрудник, каждый руководитель сдает письменный экзамен, а в присутствии аттестационной комиссии – устный экзамен. Мы делаем все возможное, чтобы наши оценки были абсолютно объективными без каких-либо придирок. По результатам аттестации комиссия выставляет оценки. Допустим, если сотрудник набрал больше 80% правильных ответов, значит он подтвердил свою квалификацию. Также по результатам аттестации сотрудник может быть повышен или понижен в должности, переведен на другую должность. И, конечно же, если человек провалил аттестацию, он может быть уволен. Но аттестации недостаточно.

Установить контроль качества работы

Чтобы уволить человека, согласно ТК РФ, за ним либо должны быть соответствующие нарушения, либо у человека должен отсутствовать нужный уровень производства услуги или продукта. Было бы здорово, если бы непрофессионализм был подтвержден не только результатами аттестации, но и какими-то критериями оценки качества его работы. В моей компании разработаны точные критерии, которые измеряются в цифрах. Поэтому, если вы хотите уволить человека предпенсионного возраста, нужно провести вышеописанные действия.

Правильно оформить увольнение

Конечно, если сотрудник грубо нарушил ТК РФ (пришел пьяный на работу, систематически не выходит на работу, нарушает трудовую дисциплину и т.д.), тогда нужно сделать строгий выговор, обязательно составить акты, объяснительные, издать приказ, в котором сотрудник должен расписаться. Ваш кадровик должен знать, как оформлять эти документы.