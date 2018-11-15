ВС РФ высказался о разукрупнении основных средств

Немало судебных баталий возникает по учету операций, касающихся разукрупнения (дробления) объектов основных средств. Арбитражные споры, в конечном итоге, сводились к неправомерному признанию расходов в виде амортизации по «раздробленным» объектам. Теперь высшие судьи высказались в отношении применения льготы по налогу на имущество по таким объектам (Определение ВС РФ от 24.09.2018 №307-КГ18-14515). Об этом расскали эксперты «РосКо — Консалтинг и аудит» в блоге компании.

Порядок учета операций по разукрупнению объектов основных средств не прописан в налоговом законодательстве, что дает простор фантазии для налоговых претензий.Так, в одном случае налоговый орган настаивал на неправомерности учета отдельных объектов в составе единого объекта основного средства (например, стрелочные переводы, по мнению налоговой инспекции, должны учитываться отдельно от объекта основного средства «Рельсовый путь железной дороги»).В другом деле налоговый орган посчитал, что налогоплательщик необоснованно разукрупнил объект основного средства, в то время как такой объект должен отражаться как единый комплекс.

Вынесенные по подобным спорам судебные вердикты противоречивы.

Пример

Компания при принятии к учету ошибочно учла объект «Блочная кустовая насосная станция», состоящий из объектов с различным сроком полезного использования, как единый объект основных средств под одним инвентарным номером. Впоследствии организацией было принято решение о разукрупнении данного объекта. Каждому объекту основного средства был определен свой инвентаризационный номер и амортизационная группа. Однако такое решение вызвало претензии со стороны налоговых органов при проведении выездной проверки. Налоговики пришли к выводу, что принятый к учету объект является одним зданием и должен учитываться как единый объект основных средств по 7-й амортизационной группе, в связи с чем, налоговым органом был произведен перерасчет амортизационных отчислений по данному объекту и доначислены налог на прибыль, а также соответствующие пени и штраф.

Однако судьи не поддержали налоговиков по следующим основаниям. Положения налогового и бухгалтерского законодательства предусматривают исправление налогоплательщиками ранее допущенных ошибок (п.1 ст.54 НК РФ, п.11 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утв. приказом Минфина России от 22.07.2003 г. № 67н и п. 80 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34н).Из письма Минфина России от 20.02.2007 г. №03-03-06/1/102 также следует, что если организация приняла решение о разукрупнении основных средств, ранее числящихся как единый инвентарный номер, организация должна внести корректировки в бухгалтерский и налоговый учет.

И с учетом анализа норм п.1 ст.11, 256, 258 НК РФ, п. 6 ПБУ №6/01 «Учет основных средств» (утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 г. №26н), суд сделал вывод, что при отнесении имущества к той или иной амортизационной группе для целей налогообложения прибыли, налогоплательщик должен руководствоваться Классификацией основных средств, предусмотренной ст.258 НК РФ и постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и если в составе одного крупного объекта имеются несколько частей с разным сроком полезного использования, то каждая из таких частей признается отдельным объектом амортизируемого имущества. Объекты основных средств, входящие в состав имущественного комплекса основного средства, поименованы в Приложении №1 к акту приемки законченного строительства (типовая межотраслевая форма КС-11) и относятся к разным амортизационным группам. С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что амортизацию следует исчислять по отдельным объектам основных средств, для каждой из которой установлена самостоятельная амортизационная группа.

Таким образом, в данном деле судьи признали правомерным решение компании о разукрупнении объекта основного средства (Постановление ФАС Московского округа от 14.05.2014 г. №А40-127428/10).

Тем не менее, налоговикам удавалась выигрывать споры, связанные с дроблением объекта основного средства.

Полностью статью читайте здесь.