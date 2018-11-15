Репетиторам и няням продлили налоговые каникулы

Репетиторам, няным и домработницам продлили налоговые каникулы. Такая поправка была принята сегодня Госдумой при третьем чтении закона о новом налоге для самозанятых граждан.

В 2017-2018 году нянечки, репетиторы, а также граждане, оказывающие услуги уборки жилых помещений и ведения домашнего хозяйства, освобождены от уплаты НДФЛ. Для того чтобы получить льготу, им достаточно уведомить о своей деятельности налоговый орган. В список видов деятельности, попадающих под налоговые каникулы, могут быть внесены и другие виды деятельности, если так решат региональные законодатели. Теперь эти самозанятые лица смогут не платить налог и в 2019 году.

Согласно статистике самозанятых граждан, регулярно публикуемой на сайте ФНС, в России на 1 ноября зарегистрировано 1792 репетиторов, 537 домработников, 458 нянь и 95 лиц, занятых иными видами деятельности. Однако есть регионы, где не зарегистрировано ни одного самозанятого гражданина. Это Дагестан, Кабардино-Балкария и Чукотка.