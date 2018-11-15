Законы про новому налогу для самозанятых приняты. Обзор новинки от «Клерка»

Итак, Госдума приняла пакет законов, вводящих эксперимент по новому специальному налоговому режиму для самозанятых лиц. Ранее мы уже писали об этих проектах, однако в процессе обсуждения в Госдуме в них были внесены изменения. Что же приняли законодатели в итоге?

Приняты три закона:

1. О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)

2. О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с проведением эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»).

3. О внесении изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в связи с проведением эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»);

Кто сможет платить новый налог

В 2019 году эксперимент пройдет только в четырех регионах — Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С 2020 года к нему смогут присоединиться другие регионы.

Так что в следующего году платить новый налог на профессиональный доход, уже получивший аббревиатуру НПД, смогут те граждане, которые ведут деятельность на территории этих четырех субъектов РФ.

Заметим, что в законе нет привязки к месту проживания физического лица. Теоретически жители соседних регионов могут заявить о том, что ведут деятельность, например, в Москве. Правда, это возможно не при всякой деятельности.

Если гражданин ведет деятельность на территории нескольких регионов, он сам выбирает, в каком регионе будет вставать на учет. Но менять место регистрации в таком случае можно будет только раз в год.

Новый налоговый режим смогут применять физические лица, в том числе и зарегистрированные как индивидуальные предприниматели. Переход на новый режим для ИП будет добровольный. Главное условие — отсутствие наёмных работников по трудовым договорам.

Что такое профессиональный доход и налог на него

Профессиональный доход — доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.

Налог на профессиональный доход (НПД) будет заменять налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Если же физлицо является зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, то НПД заменит и НДС (кроме некоторых случаев).

Что такое мобильное приложение «Мой налог»

Это программное обеспечение, разработанное ФНС. Будет применяться для постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщиков, получения от налогового органа документов (информации) и передачи в налоговый орган налогоплательщиками налога документов (информации) в электронной форме, а также при исчислении и уплате налога.

Устанавливать его можно будет на компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и даже мобильный телефон (так написано в законе).

Однако можно будет не пользоваться приложением, если уполномочить операторов электронной площадки или банк передавать в налоговые органы информацию о доходах. Правила передачи информации от операторов и через кредитные организации будут опубликованы на сайте ФНС, а список таких операторов и банков будет доступен в мобильном приложении

Кто не сможет применять НПД

Не вправе применять специальный налоговый режим:

1. Лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке

2. Лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

3. Лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;

4. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, за исключением лиц, оказывающих услуги по доставке товаров и приему (передаче) платежей за указанные товары (работы, услуги) в интересах других лиц. Однако тут есть исключение. Если эти лица, например, курьеры, применяют ККТ, зарегистрированную на продавца товаров, то они смогут быть плательщиками НПД.

5. Индивидуальные предприниматели, применяющие другие налоговые режимы. Т.е. нельзя будет совмещать НПД с УСН, ЕНВД и даже ОСНО.

6. Налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Лица, занимающиеся розничной торговлей и сдачей в аренду коммерческой недвижимости, не смогут применять новый режим (исключая тех, кто продает продукцию собственного производства).

Как начать применять новый спецрежим и как отказаться от него

Гражданину РФ, в том числе индивидуальному предпринимателю, для начала применения НПД надо подать в налоговую заявление, копию паспорта и фотографию. Если у гражданина РФ есть личный кабинет на сайте ФНС, то достаточно подать только заявление. Заметим, что доступ к личному кабинету в законопроекте заявлен как обязательное условие для регистрации физлиц, являющихся гражданами стран ЕАЭС.

Заявление о постановке на учет в налоговом органе, копия паспорта, фотография физического лица формируются с использованием мобильного приложения «Мой налог» без применения усиленной квалифицированной электронной подписи.

Абсолютное налоговое новшество — подать заявление от имени гражданина сможет банк! Естественно, с согласия гражданина. В этом случае заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью банка

Налогоплательщиком НПД гражданин станет только после уведомления его налоговым органом через мобильное приложение «Мой налог». А может быть и отказ, если налоговая выявит какие-то противоречия и несоответствия в документах, и имеющихся у инспекции сведениях.

Отказ от применения НПД будет добровольным, причем снять с учета гражданина должны уже на следующий день, после направления заявления об этом.

Индивидуальные предприниматели, применяющие спецрежимы, могут перейти на НПД в любой момент. Но есть условие — надо уведомить о прекращении применения УСН, ЕСХН или ЕНВД в течение 30 дней с даты постановки на учет плательщика НПД. Если этого не сделать, то аннулируется регистрация плательщика НПД.

Если ИП решат отказаться от НПД, то смогут вернуться на другой спецрежим сразу после отказа. Надо будет только подать заявление (уведомление) о постановке на учет плательщика нужного спецрежима в течение 20 календарных дней.

Какие доходы не будут попадать под НПД

1. Доходы, получаемые в рамках трудовых отношений

2. Доходы от продажи недвижимого имущества, транспортных средств

3. Доходы от сдачи в аренду нежилой недвижимости

4. Доходы государственных гражданских и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений

5. Доходы от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд

6. Доходы от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также долей в УК организаций и паёв в кооперативах.

7. Доходы от передачи имущества в доверительное управление, а также от участия в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности)

8. Доходы от выполнения физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам, в которых заказчиком услуг (работ) выступает работодатель указанного физического лица или лицо, бывшее его работодателем менее двух лет назад

9. Доходы самозанятых граждан от физических лиц за оказание им услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, указанных в пункте 20 ст. 217 НК РФ (это репетиторы и няни, чьи доходы вообще освобождены от НДФЛ в 2019 году)

10. Доходы от уступки (переуступки) прав требований

11. Доходы в натуральной форме

12. Доходы от деятельности арбитражных управляющих, медиаторов, оценщиков, адвокатов и нотариусов

Налоговый период и налоговые ставки

Налоговым периодом будет являться календарный месяц. Ставки налога будут зависеть от того, кому реализуются товары, работы или услуги. Если физлицам (не ИП), то ставка 4%. Если юрлицам и ИП, то 6%. Если реализация производится и юрлицам и физлицам, то надо будет вести отдельный учет доходов и облагать их по разным ставкам.

Кто и как будет считать налог

Считать НПД будет налоговая инспекция. Это тоже абсолютное новшество нашего налогового законодательства. Делать это будут на основании данных, которые плательщик налога передал через мобильное приложение «Мой налог».

Обязанность применять это приложение при реализации прописана в законе. Причем применяться оно будет не только для отправки сведений в налоговые органы, но и для выдачи документов покупателям.

Но есть и другой вариант — данные в налоговую о доходах могут отправляться не только через приложение, но и через уполномоченного оператора электронной площадки или банк.

Законом предусмотрен вычет из налога в размере не более 10 тыс.рублей, который будет зависеть от ставки налога. Если доход облагается по ставке 4%, то вычет составит 1% от дохода. Если применяется ставка 6%, то вычет составит 2% от дохода. Однако в обоих случаях вычет не может быть более 10 тыс.рублей и будет даваться один раз. Например: доход 25 тыс. в месяц и ставка налога 4%, налог к уплате должен быть 1000, но будет вычет в 250 рублей и к уплате будет 750. И так до тех пор, пока вычет не составит 10 тыс. рублей

Никакие расходы уменьшать налоговую базу не будут.

Заметим, что являясь доверителем, принципалом и комитентом и применять НПД можно. При этом если посредник, действующий от имени налогоплательщика сам применяет ККТ и передает фискальные данные в налоговые органы, то обязанность по передаче данных будет считаться выполненной, и сам налогоплательщик НПД не должен будет направлять данные через приложение.

Если же посредник не применяет ККТ налогоплательщик обязан передать в налоговый орган сведения о произведенных за налоговый период расчетах по каждой операции реализации или сводные сведения и сформировать чеки (сводные чеки) по проведенным операциям, не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлены расчеты с покупателями.

Какие документы выдавать покупателям (клиентам)

Чек для покупателя будет формироваться через мобильное приложение «Мой налог». Или его будет формировать электронная площадка (банк). Покупать онлайн-ККТ плательщикам НПД не надо.

Чек должен быть сформирован и передан покупателю в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. При безналичном расчете чек должен быть сформирован и передан покупателю не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлены расчеты.

Чек может быть передан в бумажном или электронном виде.

В электронной форме чек может быть передан следующими способами:

путем направления чека покупателю (заказчику) на абонентский номер или на электронную почту, представленные покупателем;

путем обеспечения покупателю (заказчику) возможности в момент формирования чека в месте продажи считать компьютерным устройством (мобильным телефоном, смартфоном или компьютером, включая планшетный компьютер) QR-код, содержащийся на чеке.

В чеке должны будут указываться следующие данные:

наименование документа; дата и время осуществления расчета; фамилия, имя, отчество (при наличии) налогоплательщика продавца; ИНН продавца; указание на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»; наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг; сумма расчетов; ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя-покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав) в случае осуществления реализации указанным лицам. Обязанность по сообщению ИНН возлагается на покупателя; QR-код, который позволяет покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав) осуществить его считывание и идентификацию записи о данном расчете в автоматизированной информационной системе органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; уникальный идентификационный номер чека — номер записи в автоматизированной информационной системе налоговых органов, который присваивается чеку в момент его формирования.

Поскольку законом предусмотрена возможность работы через электронные площадки и банки, в таком случае в чеке еще указываются:

ИНН оператора электронной площадки или кредитной организации (в случае участия в формировании чека и (или) осуществлении расчета);

наименование оператора электронной площадки или кредитной организации (в случае участия в формировании чека и (или) осуществлении расчета).

Невыдача чеков покупателям юрлицам и ИП, лишит их права уменьшать налогооблагаемую базу на покупку товаров, работ или услуг у плательщиков НПД. Таким образом законодатель пытается заставить следить за исполнением закона клиентов самозанятых граждан.

О чем второй закон

Второй закон, прежде всего, легализует сам факт появления первого закона, поскольку Налоговым кодексом не предусмотрены отдельные налоговые законы.

Кроме того, он вводит ответственность за нарушения в формировании и передаче данных через мобильное приложение «Мой налог». Предлагается добавить в часть первую НК статью 129.13, которая и устанавливает за это ответственность. А для операторов электронных площадок и банков будет другая статья — 129.14.

Так, за нарушение порядка и (или) сроков передачи налогоплательщиками НПД сведений о произведенном расчете оштрафуют на 20% от суммы такого расчета, а при повторном нарушении в течение шесть месяцев — на всю сумму такого расчета. Однако глава Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров перед голосованием по проекту заявил, что есть договоренность с Минфином и ФНС о том, что штрафовать в первый год эксперимента никого не будут.

Внесены изменения и в закон 54-ФЗ, дающие право ИП, применяющим НПД, не применять ККТ.

Но самое главное в нем то, что индивидуальным предпринимателям, применяющим НПД, дается право не уплачивать страховые пенсионные и медицинские взносы. На граждан, которые будут применять НПД без регистрации как ИП, тоже не возлагается обязанность уплачивать эти взносы.

Взносы на медицинское страхование включены в ставку налога. Каким-то образом выделять их и отдельно платить не надо, все посчитает сама налоговая инспекция.

Но налогоплательщики НПД смогут уплачивать взносы в ПФР добровольно. Что даст им стаж. Причем сумму взносов они смогут определить самостоятельно, но в пределах максимума (8МРОТх12×26%).

Третий закон

В Бюджетном кодексе прописали разделение налога между бюджетами — 63% пойдет в региональный бюджет, 37% в фонд обязательного медицинского страхования. Это разделение будет происходить без участия налогоплательщика.

Эксперимент продлится 10 лет. Так написано в новом законе. Однако, как мы все понимаем, его могут переписать в любой момент.