Нерезиденты и бывшие ИП смогут не платить НДФЛ при продаже недвижимости. Но только в некоторых случаях

Депутаты Госдумы приняли сегодня несколько законов, вносящих изменения в Налоговый кодекс. Из них сразу два документа изменят порядок налогообложения при продаже имущества у бывших предпринимателей и налоговых нерезидентов.

В настоящее время при продаже квартиры или машины, которые бывшие ИП сдавали в аренду или как-то по другому использовали в предпринимательской деятельности, приходится уплачивать НДФЛ, поскольку имущественные вычеты в таком случае не предоставляются. Поправки в статьи 217 и 220 Налогового кодекса позволят получать вычеты при продаже такого имущества. Кроме того, вычет смогут получить и действующие ИП, если они являются налогоплательщиками НДФЛ, т.е. применяют ОСНО.

Если же продаваемая машина принадлежала физлицу (являющемуся или бывшему ранее ИП) более трех лет, то НДФЛ вообще не нужно будет уплачивать, как и обычным гражданам. По жилому имуществу срок владения, дающий право не платить НДФЛ, может быть и 5 лет (см.статью 217.1 НК РФ).

Налоговые нерезиденты по действующему сейчас законодательству обязаны уплачивать НДФЛ при продаже имущества вне зависимости от срока владения им. Теперь их уравняют с резидентами и они получат право не платить НДФЛ при продаже имущества, если оно принадлежало им три года или пять лет (по некоторой недвижимости). Однако имущественные вычеты (так же как и другие вычеты по НДФЛ) они по прежнему получать не смогут.