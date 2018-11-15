Госдума приняла закон, позволяющий снизить расходы при ликвидации компаний

Госдума приняла закон, который позволит снизить налоговые расходы компаний и их акционеров при ликвидации компаний или выходе из них, сообщает РИА Новости.

Также уточняются критерии отнесения к КИК и случаи, когда необходимо предоставлять уведомление о КИК в налоговый орган. Такое уведомление теперь будет предоставляться не только в случае, когда КИК получена прибыль, но тогда, когда компанией получен и убыток. Льготы по НДФЛ при продаже имущества, находящегося свыше трех лет в собственности граждан, теперь будут распространяться не только на российских, но и на иностранных граждан. А иностранная организация может быть признана в добровольном порядке налоговым резидентом РФ не только для исчисления налога на прибыль организаций, но и НДФЛ. Иностранные организации, предоставляющие в аренду воздушные суда, получат возможность добровольно признать себя налоговыми резидентами РФ.

