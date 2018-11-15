Какие сведения должны быть в документе, подтверждающем оплату обучения

«НДФЛка» в блоге компании рассказала, какие данные, по мнению Федеральной налоговой службы, должны содержаться в документах, подтверждающих затраты на обучение для получения социального налогового вычета.
В своем письме № БС-4-11/20847@ от 25.10.2018 ФНС указала, что конкретный перечень документов, подтверждающих фактически произведенные расходы налогоплательщика за обучение Налоговым кодексом не установлен.
Однако, по мнению авторов письма, такие документы, для целей предоставления социального налогового вычета должны содержать:
- фамилию, имя, отчество налогоплательщика - физического лица, оплатившего обучение;
- назначение платежа;
- дату и номер договора налогоплательщика с образовательным учреждением;
- наименование получателя платежа - образовательного учреждения;
- размер уплаченной суммы;
- дату приема денежных средств.
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