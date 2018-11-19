Как в составе расходов учитывать затраты на содержание столовой для рабочих

Минфин в письме № 03-03-06/1/74674 от 17.10.2018 разъяснил, как для целей налога на прибыль учитывать расходы, связанные с осуществлением деятельности с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств.

Согласно подпункту 48 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы, связанные с содержанием помещений объектов общественного питания, обслуживающих трудовые коллективы (включая суммы начисленной амортизации, расходы на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также на топливо для приготовления пищи), если подобные расходы не учитываются в соответствии со статьей 275.1 НК.

Положения указанного подпункта применяются в случае, если столовая находится на территории предприятия и обслуживает только работников этого предприятия.

В случае если столовая, числящаяся на балансе организации, оказывает услуги как своим работникам, так и сторонним лицам, налоговая база по указанной деятельности определяется отдельно в соответствии с положениями статьи 275.1 НК.