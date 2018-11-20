Как при УСН учесть расходы на перепланировку

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 346.16 НК в случае реализации приобретенных (сооруженных) основных средств до истечения трех лет с момента учета расходов на их приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также создание самим налогоплательщиком) в составе расходов (в отношении ОС со сроком полезного использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет с момента их приобретения) налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период пользования такими ОС с момента их учета в составе расходов на приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также создание самим налогоплательщиком) до даты реализации и уплатить дополнительную сумму налога и пени.

Минфин в письме № 03-11-06/2/79041 от 02.11.2018 уточнил, что в случае переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения положения подпункта 3 пункта 3 статьи 346.16 НК не применяются.