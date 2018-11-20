ИП, у которого стоимость ОС превысила 150 млн. рублей, теряет право на УСН

Налогоплательщик, в том числе ИП, у которого остаточная стоимость основных средств в отчетном (налоговом) периоде превысила 150 млн рублей, утрачивает право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущено такое превышение.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/78908 от 02.11.2018.

Однако стоимость ОС определяется по данным бухучета, а ИП таковой не ведут. Как же им определить стоимость ОС?

Минфин уточнил, что сновными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматривается уточнение порядка определения остаточной стоимости ОС для ИП на УСН.

Напомним, аналогичные разъяснения недавно дала ФНС в письме № СД-3-3/7457@ от 19.10.2018.