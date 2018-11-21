Когда ИП на УСН может получить вычет по НДФЛ

ИП, применяющие специальные налоговые режимы, освобождаются от обязанности по уплате НДФЛ.

При этом право на получение налоговых вычетов по НДФЛ имеют как физические лица, так и физические лица, являющиеся ИП, если есть доходы, подлежащие обложению НДФЛ по ставке 13 %.

Если ИП, применяющий специальные налоговые режимы, получает другие доходы, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, подлежащие обложению НДФЛ по ставке 13 %, он вправе уменьшить сумму таких доходов на налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 НК.

Учитывая изложенное, предоставление налоговых вычетов по НДФЛ не поставлено в зависимость от наличия статуса ИП.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/78918 от 02.11.2018.