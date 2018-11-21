Как компании высчитать предельную величину инвестиционного вычета

В соответствии с пунктом 1 статьи 286.1 НК налогоплательщик имеет право уменьшить суммы налога на прибыль в региональный бюджет на инвестиционный налоговый вычет.

Размер инвестиционного вычета текущего налогового (отчетного) периода не может быть более предельной величины инвестиционного налогового вычета.

Предельная величина инвестиционного налогового вычета определяется в размере, равном разнице между расчетной суммой налога, подлежащей зачислению в бюджет субъекта РФ, определенной налогоплательщиком без учета положений статьи 286.1 НК, и расчетной суммой налога, подлежащей зачислению в бюджет субъекта РФ, определенной без учета положений статьи 286.1 НК, при условии применения ставки налога в размере, составляющем 5 %, если иной размер ставки не определен решением субъекта РФ.

Что понимать под расчетной суммой налога, Минфин пояснил в письме № 03-03-20/80821 от 09.11.2018.

Расчетная сумма налога в целях исчисления предельной величины инвестиционного налогового вычета определяется без учета амортизации по объектам ОС, в отношении которых налогоплательщик воспользовался правом на применение инвестиционного налогового вычета.

Вместе с тем в настоящее время готовятся соответствующие поправки в НК, уточняющие формулировки, касающиеся расчетной суммы налога на прибыль организаций, в целях определения предельной величины инвестиционного налогового вычета.