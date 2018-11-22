Как облагать НДФЛ вознаграждение гражданину Белоруссии

ООО заключило договор авторского заказа с гражданином Белоруссии, который проживает на территории Республики Беларусь и не является налоговым резидентом РФ.

Что с НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/79939 от 07.11.2018.

При оказании физическим лицом организации услуг по гражданско-правовому договору на территории иностранного государства получаемое им вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных данным договором, относится к доходам от источников за пределами РФ.

Если физическое лицо - получатель указанных доходов признается налоговым резидентом РФ, применяются положения подпункта 3 пункта 1 статьи 228 НК, в соответствии с которыми физлица - налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников за пределами РФ, исчисление, декларирование и уплату НДФЛ производят самостоятельно по завершении налогового периода.

Если такое лицо не признается налоговым резидентом РФ, то его доходы от источников за пределами РФ в виде вознаграждения по указанному гражданско-правовому договору не являются объектом обложения НДФЛ в РФ.