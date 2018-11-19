Граждане возвращают свои деньги в банки

В октябре вклады населения выросли на 0,6% до 27,1 трлн руб., сообщил в пятницу Центробанк. До этого граждане два месяца подряд забирали сбережения из банков: в августе вклады сократились на 0,6%, в сентябре — на 0,8%, пишут «Ведомости».

В сентрябре больше всех потерял Сбербанк— 95 млрд руб., или 0,8% вкладов. У группы ВТБ снижение составило 27 млрд руб. (0,7%), у Газпромбанка — 16 млрд руб. (1,8%), у группы «Открытие» — 19 млрд руб. (3,4%), у Ситибанка — 27 млрд руб. (13,9%), следует из расчетов Fitch. Всего отток составил около 170 млрд руб.

Стремясь компенсировать оттоки, крупнейшие банки начали повышать ставки. В октябре средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов физических лиц выросла сразу на 0,3 процентного пункта (п. п.) до 7,02% годовых, следует из данных ЦБ.

Например, в октябре Сбербанк не только поднял ставки базовой линейки вкладов на 0,15-0,4 п. п. до 5,15% (без учета капитализации дохода по вкладу «Сохраняй онлайн» при вложении 400 000 руб. на срок 1-3 года годовых), но и заменил свой самый доходный промовклад «Онлайк» со ставкой 6,5-6,7% годовых на вклад «Рекордный», в котором до 30 ноября можно разместить рубли под 6,5-7,15% годовых. Таким образом, его максимальная ставка выросла на 0,45 п. п.

ВТБ повысил ставки своих самых доходных промовкладов «Максимум» и «Максимум онлайн» на 0,6 п. п. Максимальная доходность его розничных вкладов поднялась с 6,7 до 7,3% годовых с учетом капитализации процентов.

Пока население возвращало деньги в банки, компании, наоборот, их забирали. Депозиты компаний в октябре снизились на 0,7% до 25,8 трлн руб., средства на расчетных счетах — на 3% до 9,2 трлн руб. Отток произошел после значительного роста в сентябре: депозиты тогда выросли на 1,6% до 26 трлн руб., средства организаций на расчетных счетах — на 3,1% до 9,4 трлн руб.