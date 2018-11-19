Крупные онлайн-ритейлеры доплатят НДС за покупателей

Крупные онлайн-ритейлеры решили за свой счет компенсировать для клиентов рост НДС до 20%, пишет газета «Ведомости».

Интернет-заказы, оформленные в предыдущем году, продолжают приходить еще дней 10 после Нового года, а бывает, и дольше, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. И большая часть таких заказов оформлена с оплатой при получении — на предоплаченные заказы приходится менее 5%.

С 1 января ставка НДС вырастет с 18 до 20%, следовательно, заказы, сделанные в декабре 2018 г., могут оказаться дороже на 2 процентных пункта в январе 2019 г.

По словам Соколова, все компании – участницы АКИТ возьмут на себя такую доплату: «Очень сложно представить себе интернет-магазин, требующий дополнительные 2% с покупателя при выдаче товара». По его оценкам, в общей сложности дополнительные затраты членов АКИТ по таким заказам составят около 400 млн руб. Члены АКИТ – все крупнейшие онлайн-ритейлеры: Wildberries, «Ситилинк», «М.видео», «Эльдорадо», Lamoda, «Связной» и др.

Если предположить, что все интернет-магазины решили бы взять на себя такие расходы, общая сумма составила бы около 980 млн руб., оценивает Соколов.

Опрошенные «Ведомостями» крупные онлайн-продавцы подтвердили, что не будут пересчитывать цену для заказов, оформленных в 2018 г. и поступивших покупателю в 2019 г.

С проблемой прошлогодних предзаказов и увеличенным НДС в новом году столкнутся и некоторые офлайн-бизнесы. Среди них, например, гостиничные операторы. Курорт «Роза хутор» будет сам доплачивать НДС в новом году за туры и услуги для туристов, предоплата по чьим турам поступит в 2018 г., рассказал представитель пресс-службы курорта.

Иная ситуация у автодилеров. Паспорт транспортного средства передается клиенту в тот же день, когда проходит сделка, т. е. вносится полная оплата, объясняет президент автодилера «Фаворит моторс» Владимир Попов. Поэтому, по его словам, если клиент проводит сделку до нового года, то никаких доплат за НДС он не получит. Если же клиент только вносит предоплату, заказывает автомобиль определенной комплектации и др., то чек остается не закрытым, продолжает Попов, а тогда в договоре всегда есть пункт, согласно которому дилер может корректировать цену не в пользу покупателя.