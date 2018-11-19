Может ли супруга получить налоговый вычет на лечение или обучение ребенка мужа?

Может ли супруга получить налоговый вычет на лечение или образование ребенка мужа, не являясь его матерью или опекуном? Об этом рассказала «НДФЛка» в блоге компании.
Налоговый кодекс дает право получить социальный налоговый вычет родителям на лечение и обучение своих детей, в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Также право возместить часть затрат на лечение и обучение ребенка путем получения налогового вычета могут его опекуны и попечители (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК).
Лица не являющиеся родителями, опекунами, попечителями не могут претендовать на получение социального налогового вычета на лечение и обучение ребенка, — такой вывод следует из письма Минфина № 03-04-05/74204 от 16.10.2018 г.
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.