ЦБ РФ подготовил новые рекомендации по блокировке счетов

ToT А мой второй! Справочник ОКВЭД

bacek Вот это удача! Мой комментарий первый Справочник ОКВЭД

alex1995 Поправьте пожалуйста ошибочку в названии статьи. Неудобно как-то. Среди финдиректоров растет пессимизм

alex1995 Забавные они эти депутаты. Представляете себе уровень безработицы после того как все припрутся в... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

YUM да что тут "думать" ? Колбасу, которую я не покупал в 2010м за 700 рэ, я продолжил не покупать в... Колбаса подорожает на треть из-за введения акцизов

Кошки Рyлят Вырученные от акцизов на колбасу средства пойдут на закупку бульдозеров для уничтожения сыра. Колбаса подорожает на треть из-за введения акцизов

mizeri Я честно не понимаю что за срач вокруг закона. Кто не хочет официально платить налоги и не будет ... Законы про новому налогу для самозанятых приняты. Обзор новинки от «Клерка»

Veter В конце 80 в начале 90 г. государство установило для нарождающегося бизнеса приемлемые налог... Ситуация с обналом поменялась драматически: как перекрывают каналы

Wern Мягко говоря, это не так. Я верю собственным глазам, а не комментариям в интернетах :)Ваша мама в... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Lartchik Учась в школе, приезжала к бабушке на дачу. Моя бабушка (теперь уже "Пусть земля ей будет пухом")... Ситуация с обналом поменялась драматически: как перекрывают каналы

Над.К Кстати, главный паразит как раз вот этот самый депутат. О чем хорошо говорит его послужной список ;) Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Над.К Я правильно понимаю, что башкиров, бурятов, адыгов и прочие народы страны неславянской внешности ... Где компании обяжут резервировать рабочие места для предпенсионеров

АллаОтчет2 ....москвичей с их уровнями не беру, но обычное микропредприятие просто снимает на хоз нужды, воз... Налоговая в РФ — это основной продавец незаконно закрытого НДС

Первоклассник Вот сколько бы заплатить государству сразу, чтобы они больше обо мне не заботились и дали мне сво... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Тишина ой, сколько осуждения и наигранной толерантности.Все прекрасно понимают о чем написано и темненьк... Где компании обяжут резервировать рабочие места для предпенсионеров

StovTania Уже замучалась--кассу на парикмахерскую из 1,5 человек выбираю вторую неделю.Этих операторов по п... Сдать отчетность можно будет через «Клерк»

StovTania Уже замучалась--кассу на парикмахерскую из 1,5 человек выбираю вторую неделю.Этих операторов по п... Сдать отчетность можно будет через «Клерк»

ToT Автор не прокомментировал исходное утверждения про то что сами налоговики химичят. Очень интересн... Ситуация с обналом поменялась драматически: как перекрывают каналы

Wern То есть у народа только два выхода: паразитировать или умереть? Нет, можно работать пойти еще. Кт... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Старый ворчун Эту хрень они много лет вопрошают.Там программеры и покруче есть: "Где в декларации по УСН6% отра... Бухучет для налоговой? Как бы не так!

Старый ворчун Ну так он же голосовал за первый этап.Скоро ПФ напомнит о себе и продавит свои 22+ процента с сам... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Над.К сумма налога на прибыль в ф.2 до рубля равна сумме налога на прибыль в декларации.Вот такие прогр... Бухучет для налоговой? Как бы не так!