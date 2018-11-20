ЦБ РФ подготовил новые рекомендации по блокировке счетов

ЦБ РФ подготовил новую редакцию положения 321-п, которым руководствуются российские банки при блокировке счетов клиентов, заподозренных в легализации доходов полученных преступным путем, сообщил ИПБ России в блоге компании со ссылкой на Банки.ру.
Причина изменений — необходимость разъяснить кредитным организациям порядок передачи регулятору информации о выявленных клиентах, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Росфинмониторинг, руководствуясь данными Совбеза ООН будет формировать перечень лиц и организаций, причастных к распространению оружия массового поражения. Российские кредитные организации должны будут блокировать счета таких клиентов, и сообщать в уполномоченные органы об обнаруженных совпадениях.
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