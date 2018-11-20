Пособия по безработице увеличили почти в два раза

Пособие по безработице увеличат в 2019 году почти в два раза. Постановление Правительства РФ № 1375 от 15.11.2018 официально опубликовано на портале правовой информации.

С 1 января следующего года минимальная сумма пособия для безработных граждан вырастет с 850 до 1500 рублей, максимальная — с 4,9 тысячи до 8 тысяч рублей.

Кроме того, впервые вводится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста. Для них минимальное пособие составит 1500 рублей, максимальное — 11 280 рублей. Эта сумма равнозначна величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Пособие увеличилось впервые с 2009 года.