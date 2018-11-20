Доходы самозанятых граждан будут мониторить по их банковским картам

Федеральная налоговая служба начала отвечать на вопросы потенциальных самозанятых граждан. Ответы на вопросы налогоплатещиков публикуются в специальном разделе сайта ФНС.

На вопрос о том, как налоговые органы будут контролировать размер полученных доходов от налога на профессиональный доход (НПД), налоговики ответили, что будут полагаться только на информацию о доходах, которую человек сам ввел в приложение «Мой налог».

Однако они отметили, что есть и другие способы контроля за движением денежных средств по счетам, например, мониторинг операций по всем банковским картам. Таким образом, будущим самозанятым гражданам следует быть осторожными. А то сбор денег на подарок подруге или на совместный поход в театр могут посчитать доходом и обложить налогом. А заодно и оштрафовать на всю сумму полученного дохода. И потом придется доказывать, что это не был доход от деятельности самозанятого гражданина.