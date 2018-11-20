Государство выделит 5 млрд. на обучение предпенсионеров

Государство намерено выделять на обучение и переобучение людей предпенсионного возраста в среднем по 5 млрд руб. в год. На каждого предпенсионера планируют потратить около 33 000 руб., сообщил Владимир Туров в своем блоге.

Что эксперт думает по поводу этой инициативы?

Государство в лице чиновников, потратив деньги на переобучение, отчитается о грандиозной работе, проделанной в заботе о гражданах предпенсионного возраста. Я предлагаю поступить иначе. Я считаю, что обучение не достигнет должного эффекта. Было бы правильно, чтобы предпенсионер переобучался в любой организации, имеющей государственную лицензию, например, на дополнительное образование. Допустим, гражданин предпенсионного возраста предоставил «Центру занятости» договор с организацией, в которой он хочет переобучиться, а государство оплатит это переобучение. Таким образом, мы поможем организациям, ВУЗам, институтам, техникумам, имеющим лицензию на право повышать квалификацию трудовых кадров. Мы поможем уже действующей системе образования заработать дополнительную копейку. Это первое. Второе. Действующая система образования за эти 5 млрд руб. будет конкурировать и предоставлять предпенсионерам более качественное обучение. Третье. Предпенсионер сам ответит за то, какое обучение он получит. Он будет нести ответственность. Он будет стремиться получить знания по-настоящему, а не просто показывать работодателю корочку из «Центра занятости». — Владимир Туров

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