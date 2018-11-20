Минздрав против акцизов на колбасу

Глава Минздрава Вероника Скворцова не поддержала инициативу Экспертного совета при правительстве о введения акцизов на колбасную продукцию.

«Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали»,— цитирует РИА Новости слова Скворцовой.

Вместе с тем она отметила, что эти продукты вредны, поэтому Минздрав рекомендует не злоупотреблять ими в больших количествах.

В Минсельхозе также сообщили, что не считают идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной.

Напомним, накануне стало известно, что Экспертный совет при Правительстве РФ предложил обложить колбасу акцизом в размере 160 руб. за 1 кг мясной продукции.