Небольшие банки освободят о сбора биометрических данных граждан

Банки с капиталом до 1 млрд рублей не будут биометрические данные граждан, но смогут пользоваться Единой биометрической системой (ЕБС). Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом «Известиям» рассказал его председатель Анатолий Аксаков.

В настоящее время законопроект согласовывается с Центробанком. Поправки вносятся в закон 482-ФЗ, регулирующий механизм удаленной биометрической идентификации физлиц. Глава думского комитета по финрынку пояснил, что сбор изображений лиц и голосовых слепков россиян ложится тяжелым бременем на маленькие банки, поэтому их необходимо освободить от переоборудования отделений и получения биометрических шаблонов.

По оценкам Ассоциации российских банков, на переформатирование одного офиса под сбор параметров граждан требуется 5 млн рублей. Самая большая часть расходов приходится на программный софт, который необходим для передачи данных в ЕБС (для того чтобы проверять граждан по изображениям лиц и голосовым слепкам он не требуется, достаточно подключиться к системе).

В Росбанке, банке «Открытие» и Локо-банке уверены, что новация логична и будет стимулировать развитие небольших кредитных организаций, благодаря освобождению их от дополнительных расходов, сообщили «Известиям» в финансовых институтах. Для банковского рынка это в целом позитивно: на нем останутся малые игроки, что обеспечит развитие конкуренции.

В то же время от реализации инициативы могут пострадать граждане из удаленных регионов. В случае принятия законопроекта, в субъектах сбором изображений лиц и голосовых слепков будет заниматься только Сбербанк, потому что его отделения расположены практически во всех уголках страны в отличие от других крупных кредитных организаций. А этот банк в настоящее время не передает полученные шаблоны в Единую биометрическую систему, пояснили в «Ростелекоме», который является оператором ЕБС. Там добавили, что биометрию, которую Сбербанк собирает со своих клиентов, можно использовать только для получения услуг в этой кредитной организации.

Закон 482-ФЗ, регламентировавший создание ЕБС, был принят 31 декабря 2017 года. Система нужна для того, чтобы банки могли дистанционно оказывать различные услуги — например, открывать вклады и выдавать кредиты. Массовый сбор изображений лица и голосовых слепков стартовал 1 июля 2018-го. По требованию ЦБ, до конца 2019 года банки должны переоборудовать 100% офисов под сбор биометрии.