Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Неработающие граждане трудоспособного возраста должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха. Такое предложение выдвинул член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в законопроекте, с которым ознакомилась «Российская газета».

Примерно 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, отмечает автор проекта. Хотя многие из них заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми — людьми, работающими на себя. Депутат считает несправедливым, что социальные гарантии, предусмотренные законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, в том числе и социальную пенсию по старости. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы.

Востряков предлагает неработающим гражданам самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Только по предварительным оценкам это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей. Однако данная обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении. Под последнюю категорию попадают инвалиды, несовершеннолетние граждане, обучающиеся и студенты.

«А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов», — говорит депутат.

Но если человек почувствует, что новая налоговая нагрузка для него не посильна и при этом он проживает в Москве, Московской, Калужской областях или Татарстане, то он может перейти в категорию самозанятых. Со следующего года в этих регионах будет проходить 10-летний эксперимент по введению налога на профессиональный доход.

«Добровольно никто регистрироваться в качестве самозанятых не будет. Только если за налогоплательщиком будет закреплена соответствующая обязанность. Если ты налогоплательщик, то определись, кто ты — официально работающий, ищущий работу на бирже, иждивенец, имеющий официальное подтверждение этого статуса, самозанятый или неработающий нигде гражданин. А после уточнения своего статуса, тем или иным способом уплати необходимые взносы», — добавляет Вострецов.

Заметим, что идея вряд ли будет поддержана.