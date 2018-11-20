«Аэрофлот» лишил журналиста бонусов за посты в соцсетях

«Аэрофлот» лишил привилегий журналиста и общественного деятеля Дмитрия Алешковского за нарушение правил программы «Аэрофлот Бонус», заявил РИА Новости представитель авиаперевозчика. По словам источника в компании, Алешковский лишен статуса за оскорбления в адрес руководства «Аэрофлота».

Журналист Алешковский с 2015 года является директором информационного портала «Такие дела».

«Авиакомпания лишила Дмитрия Алешковского всех накопленных миль и статуса в программе „Аэрофлот Бонус“ на основании правил данной программы», — заявили в авиакомпании.

Согласно этим правилам перевозчик имеет право отменить все привилегии участника программы в случае размещения им заведомо ложной информации или сведений, порочащих деловую репутацию «Аэрофлота», совершения действий к работникам «Аэрофлота», направленных на унижение чести и достоинства, выраженных в неприличной форме или в негативной оценке личности или внешности человека, его качеств, поведения в форме, противоречащей правилам поведения.

Ранее журналист выложил в соцсетях фото приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам авиакомпании пользоваться в рабочее время гаджетами с функцией аудио- и видеозаписи.

Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а «за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании».

На своей странице в Фейсбуке журналист написал, что Аэрофлот также понизил уровень карты, выданной его жене (по правилам компании владельцам платиновых карт выдается карта золотого уровня на третье лицо). Алешковский назвал действия «Аэрофлота» цензурой и нарушением ст. 29 Конституции России и пообещал подать на авиакомпанию в суд, если та не восстановит его нарушенные права.