Электронный формат счета-фактуры меняется

ФНС сегодня опубликовала текст будущего Приказа, который вносит изменения в форматы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, документов о передаче товаров (результатов работ, услуг).

Отметим, действующие форматы этих документов не содержат элементов, позволяющих идентифицировать некоторые показатели.

В частности, в состав счета-фактуры введен дополнительный показатель «код вида товара», «идентификатор государственного контракта».

Кроме того, в ряде случаев НДС исчисляется налоговым агентом. С 1 января 2019 повышается ставка НДС с 18 до 20%.

В ФНС напомнили, что положениями статей 80 и 93 НК налогоплательщикам предоставлено право направления по ТКС в налоговые органы первичных учетных документов, составляемых между хозяйствующими субъектами в электронной форме с использованием электронной подписи и служащих основанием для исчисления и уплаты налогов.

Как отмечается в пояснительной записке, проект приказа ФНС разработан в целях:

- поддержания в актуальном состоянии утвержденных ФНС электронных форматов первичной учетной документации, принимаемой налоговыми органами в ходе контрольных мероприятий;

- сокращения документооборота, времени на ведение учета и контрольных мероприятий;

- совершенствования взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами.