С 2019 года вводятся новые льготы по имущественным налогам для граждан и организаций

Официально опубликованы федеральные законы, устанавливающие с 2019 года новые льготы по имущественным налогам, сообщает пресс-служба ФНС РФ.

Так, к перечню лиц, освобождаемых от уплаты налога на имущество организаций, Федеральный закон от 30.10.2018 № 373-ФЗ отнёс фонды, управляющие компании и их дочерние общества, признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ об инновационных научно-технологических центрах. Кроме того, организации, получившие статус участника проекта, освобождаются от уплаты этого налога в отношении имущества, учитываемого на балансе и расположенного на территории инновационного научно-технологического центра, в течение десяти лет начиная с месяца, следующего за месяцем его постановки на учет.

Также этот закон с 2019 года освобождает организации, признаваемые фондами в соответствии с законодательством об инновационных научно-технологических центрах, от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, входящих в состав территории таких центров.

С 2019 года для лиц предпенсионного возраста, соответствующих определенным законодательством РФ условиям, необходимым для назначения пенсии на 31.12.2018 г., Федеральный закон от 30.10.2018 № 378-ФЗ вводит налоговые льготы. Эти лица будут иметь право на льготы по земельному налогу в виде вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток одного земельного участка (ст. 391 НК РФ), а также по налогу на имущество физлиц в виде освобождения от уплаты налога по одному объекту определённого вида (ст. 407 НК РФ).