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Какие ошибки совершают работодатели в процессе сокращения штата

ГИТ Ставропольского края опубликовала на своем сайте перечень наиболее типичных нарушений, выявленных в ходе предварительных проверок в отношении организаций, осуществлявших мероприятия по сокращению численности (штата) работников.

Среди таких ошибок:

  • не определение преимущественного права оставления на работе (нарушение ст. 179 ТК РФ)
  • отсутствие мотивированного мнения профсоюзной организации по вопросу увольнения работника в связи с сокращением (нарушение ст. 373 ТК РФ)
  • увольнение по инициативе работника без соответствующего заявления
  • отсутствие оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя
  • ошибки при оформлении приказов об увольнении (отсутствие ФИО работника, указание ФИО другого работника, неверное указание основания для увольнения)

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