Какие ошибки совершают работодатели в процессе сокращения штата

ГИТ Ставропольского края опубликовала на своем сайте перечень наиболее типичных нарушений, выявленных в ходе предварительных проверок в отношении организаций, осуществлявших мероприятия по сокращению численности (штата) работников.
Среди таких ошибок:
- не определение преимущественного права оставления на работе (нарушение ст. 179 ТК РФ)
- отсутствие мотивированного мнения профсоюзной организации по вопросу увольнения работника в связи с сокращением (нарушение ст. 373 ТК РФ)
- увольнение по инициативе работника без соответствующего заявления
- отсутствие оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя
- ошибки при оформлении приказов об увольнении (отсутствие ФИО работника, указание ФИО другого работника, неверное указание основания для увольнения)