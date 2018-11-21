Клерк.Ру

До 25 декабря ЦЗН ждет отчеты о предпенсионерах за 4 квартал 2018

Участники нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке поделились информацией ЦЗН г. Москвы.

В период с 20 до 25 декабря инспекторы ЦЗН ждут от работодателей отчетов о сотрудниках-предпенсионерах. Причем отмечается, что сдавать отчет надо даже если таких сотрудников в компании не имеется. В этом случае отчет представляется с нулевыми показателями.
 

Открыть оригинал изображения (782x905, 433.02 Кб)

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера