До 25 декабря ЦЗН ждет отчеты о предпенсионерах за 4 квартал 2018

Нет, конечно, кто просто не хочет работать, а хочет бухать и получать пособия - тем нужно дать та...
Пойду на эти деньги обучаться на медсестру. Чтобы себя лечить легче было. Думаю, это окупится быс...
Читаешь некоторых людей страшно становится. Пишут пусть люди сдохнут, вы вообще в своём уме, кто ...
А еще в войну люди зарплату не получалиПолучали. Не было тогда диких налогов и всяких платежей. И...
Человеком, постеснялся называть это антропоморфное существо, наверное. ))
Вон оно что получается… Оказывается, итоги 18 лет правления Путина сенатор от «Единой России...
А что ненормального в пособии о поведении в Германии? У вас не взрывается пятая точка от правил п...
Например, власти в Германии предлагали беженцам вести себя хорошо посредством методичек. Отказыва...
А за что приматов-то? А далее по тексту -ок.
Уж года два применяю в своих договорах подобное. Поставщики конечно не всегда рады, но кто хочет ...
А это нетолерантно и будет проявлением расизма! Вы еще скажите пусть отчитаются откуда у них нера...
И что же они "и не такого" говорили? Напомните мне, какой политик "загнивающего запада" намекал с...
Да что вы говорите ) На загнивающем западе политики себе и не такое позволяют говорить, и живут в...
ухахаххахаххахах!!!! Кто надоумил налоговика такое сказать? По идее сейчас должны трубить, что то...
на цыганях пусть проэксперементируют, то-то смеха будет
право детский сад, наши чинуши смеются в голос
Путин много, что говорил и обещал. Только я думаю, наивных дураков на этом форуме нет.
А что там с ирландской границей-то?
а то что самозанятые таких взносов не платят, это ни кого не беспокоит? или потом они станут их п...
Мы так долго ждём когда помрёт (улетит в тар-тарары) "загнивающий запад", что уже дождались внуко...
А где обещанное повышение пенсии на 1000 рублей?
Но, тем не менее, продолжают читать, чтобы потом написать свой вариант "осуждения" )))) Как говор...
Интересно, а сколько из этих 5 миллиардов дойдёт до конечной точки? Разбежится речка по ручейкам ...
Вы буквы П и Ж пропустили. Молодежь может и не понять. А я фразой "Всё ещё впереди" имел ввиду, ч...
И при этом на ТВ постоянно -помогите купить детям оборудование . То для питания, то для вентиляци...
Думаю, что пусть они "там" хоть все улетят в тар-тарары. А нам будет легче от отсутствия запада!!!
Г-н Свечков видимо имел ввиду ..о..у
Т.е. работать в своей должности уже не можешь, а обучаться чему то новому способен? Попробовали ...
ой и последний гвоздь забью в гроб толерантности и пойду поработаю.....В классе моего сына самый ...
Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у ни...
Это ведь вы написали "моя мама не может получить услуги бесплатно" - так что вы меня спрашиваете,...