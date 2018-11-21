До 25 декабря ЦЗН ждет отчеты о предпенсионерах за 4 квартал 2018

Wern Нет, конечно, кто просто не хочет работать, а хочет бухать и получать пособия - тем нужно дать та... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Женская логика Пойду на эти деньги обучаться на медсестру. Чтобы себя лечить легче было. Думаю, это окупится быс... Государство выделит 5 млрд. на обучение предпенсионеров

Vladymir_Bogatyrev Читаешь некоторых людей страшно становится. Пишут пусть люди сдохнут, вы вообще в своём уме, кто ... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

НатальяС А еще в войну люди зарплату не получалиПолучали. Не было тогда диких налогов и всяких платежей. И... Сенатор упрекнула «ужасами войны» недовольных прожиточным минимумом

Старый ворчун Вон оно что получается… Оказывается, итоги 18 лет правления Путина сенатор от «Единой России... Сенатор упрекнула «ужасами войны» недовольных прожиточным минимумом

Ronnie83 А что ненормального в пособии о поведении в Германии? У вас не взрывается пятая точка от правил п... Сенатор упрекнула «ужасами войны» недовольных прожиточным минимумом

mityai Например, власти в Германии предлагали беженцам вести себя хорошо посредством методичек. Отказыва... Сенатор упрекнула «ужасами войны» недовольных прожиточным минимумом

Afrikan Уж года два применяю в своих договорах подобное. Поставщики конечно не всегда рады, но кто хочет ... Налоговая оговорка в договоре: два способа возложить налоговую ответственность на контрагента

mityai А это нетолерантно и будет проявлением расизма! Вы еще скажите пусть отчитаются откуда у них нера... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Ronnie83 И что же они "и не такого" говорили? Напомните мне, какой политик "загнивающего запада" намекал с... Сенатор упрекнула «ужасами войны» недовольных прожиточным минимумом

mityai Да что вы говорите ) На загнивающем западе политики себе и не такое позволяют говорить, и живут в... Сенатор упрекнула «ужасами войны» недовольных прожиточным минимумом

StugIII ухахаххахаххахах!!!! Кто надоумил налоговика такое сказать? По идее сейчас должны трубить, что то... Доходы самозанятых граждан будут мониторить по их банковским картам

ddd061 Путин много, что говорил и обещал. Только я думаю, наивных дураков на этом форуме нет. Путин разрешил главе ФНС не штрафовать самозанятых граждан

frolova lena а то что самозанятые таких взносов не платят, это ни кого не беспокоит? или потом они станут их п... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

ddd061 Мы так долго ждём когда помрёт (улетит в тар-тарары) "загнивающий запад", что уже дождались внуко... Новости оттуда: хаос от Brexit начинается

IriEro Интересно, а сколько из этих 5 миллиардов дойдёт до конечной точки? Разбежится речка по ручейкам ... Государство выделит 5 млрд. на обучение предпенсионеров

ddd061 Вы буквы П и Ж пропустили. Молодежь может и не понять. А я фразой "Всё ещё впереди" имел ввиду, ч... Доходы самозанятых граждан будут мониторить по их банковским картам

natalisa52 И при этом на ТВ постоянно -помогите купить детям оборудование . То для питания, то для вентиляци... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Lana7513 Думаю, что пусть они "там" хоть все улетят в тар-тарары. А нам будет легче от отсутствия запада!!! Новости оттуда: хаос от Brexit начинается

nadezhdap_kor Т.е. работать в своей должности уже не можешь, а обучаться чему то новому способен? Попробовали ... Государство выделит 5 млрд. на обучение предпенсионеров

Natali Kr ой и последний гвоздь забью в гроб толерантности и пойду поработаю.....В классе моего сына самый ... Где компании обяжут резервировать рабочие места для предпенсионеров

VikaV2193 Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у ни... Сенатор упрекнула «ужасами войны» недовольных прожиточным минимумом