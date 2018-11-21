Работодатели следят за главбухами с помощью видеокамер

Читательница нашего форума в легком недоумении. Недавно женщина устроилась бухгалтером в небольшую компанию. Выяснилось, что за сотрудниками там пристально наблюдают. Очень пристально. Все помещения оборудованы видеокамерами, все разговоры сотрудников записываются.

На собеседовании меня «забыли» предупредить про камеры, которые повсюду. Они записывают все разговоры, видно монитор, на котором я работаю (слова четко не видно, но общую картину видно), а еще директор обожает лазить удаленно по моему компьютеру, по моей рабочей почте, когда меня нет. Я иногда чувствую, как будто я в тюрьме под наблюдением. Я не говорю, что следить не надо за своими сотрудниками, но это уже как будто паранойя какая-то. Или я придираюсь? Но меня реально так напрягает мысль, что я сижу на работе, а на меня в любую минуту могут посмотреть. Из-за этого с зам. директором (девушка, которая сидит со мной в одном кабинете) мы даже особо не разговариваем. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что делать - увольняться сразу, доработать до отпуска? Или я привыкну? - Фая661

Мнения участников обсуждения по этому вопросу разделились. Кто-то не видит ничего особенного в такой тотальной слежке и отмечает, что на работе надо работать, не отвлекаясь на соцсети.

Более того, кто-то даже не возражает против прослушки работодателем своего личного телефона. Все разговоры, как правило, вписываются в правила приличия, поэтому пусть слушают, не жалко.

Между тем некоторых клерков такой тотальный контроль со стороны работодателя напрягает. Бухгалтеры полагают, что в свободную минуту они имеют право отвлечься от работы и сделать личный звонок по телефону или просмотреть свою страницу в соцсети.

А ваш рабочий кабинет оборудован камерами слежения?

Обсуждение происходит в теме форума «Камеры видеонаблюдения на рабочем месте».