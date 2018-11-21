Прием на работу молодых специалистов станет обязательным для работодателей?

Владимир Туров поделился в своем блоге новостью: депутаты Государственной думы подготовили ряд законопроектов, направленных на борьбу с безработицей среди квалифицированной молодежи.

В одном из законопроектов чиновники предлагают закрепить в Трудовом кодексе полномочия региональных властей устанавливать для работодателей с численностью сотрудников от 250 человек квоту для приема на работу молодых специалистов в размере 2% от общей численности рабочих мест, имеющихся на предприятии.

Инспекторы получат право осуществлять проверки, выдавать предписания и составлять протоколы об административных правонарушениях в случае, если работодатель не предоставляет рабочие места выпускникам высших и средних образовательных учреждений в возрасте до 25 лет.

Чего только не придумывают чиновники… И комнаты матери и ребенка предлагали создать, и медпункты в офисах организовать, и в обязательном порядке трудоустраивать на работу инвалидов… А теперь еще и принимать на работу молодежь, — Владимир Туров.

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