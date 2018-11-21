Налогоплательщики установили 2,3 млн. онлайн-касс

В ходе второй волны перехода на онлайн-кассы 835 тысяч налогоплательщиков установили кассовые аппараты, их в стране теперь 2,3 миллиона.

«Это в два раза превышает парк до реформы, то есть бизнес принял эту технологию. Практически мы не видим никаких нареканий», -заявил накануне глава ФНС Михаил Мишустин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

«Сегодня примерно где-то 2,5 триллиона рублей розницы в месяц контролируется с помощью этой системы. И мы видим где-то на 60 %, что розница растет, то есть в этой системе она абсолютно прозрачная. В свое время Вы поручали, чтобы можно было on-line соответствующую информацию сообщить в налоговые службы. Мы видим, что эта технология хорошо используется, дает кумулятивный эффект обеления соответствующей отрасли в рознице», - доложил глава ФНС.