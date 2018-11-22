Московский бизнес до сих пор ждет решения властей о ставке налога на имущество

Бизнес ждет от правительства Москвы решения о ставке налога на имущество на 2019 г. — с начала октября деловые сообщества направили мэру Сергею Собянину несколько писем, что из-за налоговой неопределенности компании не могут планировать расходы на 2019 г. и опасаются их резкого роста. О сложившейся ситуации пишет газета «Ведомости».

Регионы сами устанавливают ставку налога на имущество, она не может превышать 2% для объектов, налоговой базой по которым служит кадастровая стоимость. Ставка на недвижимость в Москве повышалась постепенно: с 0,9% в 2014 г. до 1,5% в 2018 г. Если регион не определяет ставку, налог взимается по максимально возможной. Из-за этого и переживает московский бизнес: ставка может вырасти почти на треть. По данным Федерального казначейства, в 2017 г. Москва собрала 132,9 млрд руб. налога на имущество компаний (7,8% всех налогов), за девять месяцев 2018 г. — 107,4 млрд.

Президент РСПП Александр Шохин в письме к Собянину, отправленном во вторник, пишет, что, если налоговая нагрузка резко вырастет, это ухудшит положение не только владельцев недвижимости, но и арендаторов, т. е. в основном малого и среднего бизнеса. Это приведет к подорожанию их продукции, указано в похожем письме президента «Опоры России» Александра Калинина. А значит вырастут расходы у конечного потребителя этой продукции, т.е. вырастут цены.

Информации нет, ставка обсуждается, говорит представитель департамента экономической политики и развития города Москвы. Представитель мэра в среду вечером на запрос не ответил.

Бизнес привык, что Москва заранее и четко указывала ставку, рассказывает владелец автомоечного комплекса с кафе: «За 2018 г. мы заплатили 2 млн руб. налогов на имущество, а в 2019 г., если ставка будет максимальной, это будет нам стоить еще более 700 000 руб.».

Для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения (УСН), три года назад налога на имущество не существовало вовсе, напоминает президент группы компаний «Диана» (сеть химчисток-прачечных) Дмитрий Несветов. С точки зрения налоговой политики режим УСН как раз должен был частично освободить от основной налоговой нагрузки — налога на прибыль, НДС и налога на имущество. Но бизнес не только начал его платить, но платит все больше и больше из-за постоянного роста ставки, сетует он.

В среду вечером Мосгордума приняла поправки в закон Москвы о налоге на имущество организаций, однако никаких изменений в части налоговых ставок в принятом документе нет.