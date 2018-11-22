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Вова в курсе, знает Дима. Шнур про налог для безработных

Музыкант в своем Инстаграме написал стихотворение про идею депутатов Госдумы взимать штрафы с безработных граждан России. Шнуров сравнил это с попытками заставить козла «дать немного молока»

Вова в курсе, знает Дима, 
Бог Отец и Бога Сын. 
Все законы проводимы, 
Сквозь фемидовы весы. 
Сомневаешься ты аль, 
Скепсис, это как манера? 
Есть святая вертикаль, 
В чудеса ещё есть вера! 
Вот свидетельство о чуде! 
Как козла мы и быка, 
По-закону враз принУдим, 
Дать немного молока!

Неработающие граждане трудоспособного возраста должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха. Такое предложение выдвинул 20 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в законопроекте.

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