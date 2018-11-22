Вова в курсе, знает Дима. Шнур про налог для безработных

Музыкант в своем Инстаграме написал стихотворение про идею депутатов Госдумы взимать штрафы с безработных граждан России. Шнуров сравнил это с попытками заставить козла «дать немного молока»

Вова в курсе, знает Дима,

Бог Отец и Бога Сын.

Все законы проводимы,

Сквозь фемидовы весы.

Сомневаешься ты аль,

Скепсис, это как манера?

Есть святая вертикаль,

В чудеса ещё есть вера!

Вот свидетельство о чуде!

Как козла мы и быка,

По-закону враз принУдим,

Дать немного молока!

Неработающие граждане трудоспособного возраста должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха. Такое предложение выдвинул 20 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в законопроекте.