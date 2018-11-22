Вова в курсе, знает Дима. Шнур про налог для безработных

Музыкант в своем Инстаграме написал стихотворение про идею депутатов Госдумы взимать штрафы с безработных граждан России. Шнуров сравнил это с попытками заставить козла «дать немного молока»
Вова в курсе, знает Дима,
Бог Отец и Бога Сын.
Все законы проводимы,
Сквозь фемидовы весы.
Сомневаешься ты аль,
Скепсис, это как манера?
Есть святая вертикаль,
В чудеса ещё есть вера!
Вот свидетельство о чуде!
Как козла мы и быка,
По-закону враз принУдим,
Дать немного молока!
Неработающие граждане трудоспособного возраста должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха. Такое предложение выдвинул 20 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в законопроекте.