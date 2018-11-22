В Москве изменили льготы по налогу на имущество

Мосгордума приняла закон, вносящий поправки в порядок налогообложения имущества организаций и граждан.

С 1 января 2019 года отменены льготы по налогу на имущество организаций для казенных предприятий, внутригородских муниципальных образований, органов госвласти, а также органов местного самоуправления. Соответствующие средства на уплату налогов будут доведены этим организациям в виде субсидий.

Уточнена льготу по налогу на имущество организаций, использующих труд инвалидов. В свое время была введена льгота для организаций, у которых доля инвалидов в общем числе работников составляет не менее 50%. Льгота применяется и в отношении имущества, сдаваемого в аренду, при условии, что среднесписочная численность инвалидов – более 50 человек.

На практике происходит так, что крупные организации, получая льготы, просто сдают площади в аренду. В связи с этим внесены изменения, согласно которым льготная площадь не должна сдаваться в аренду. Кроме того, льгота будет рассчитываться, исходя из 50 кв. метров площади на одного работника-инвалида. Реализация поправки позволит привлечь в бюджет Москвы дополнительные средства в размере 1 млрд рублей, считает руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.

Кроме того, закон корректирует льготу по налогу на имущество в отношении зданий и помещений, занятых заводоуправлениями, а также устанавливает льготы для частных образовательных организаций, если они внесли значительные средства в строительство или реконструкцию зданий. Налог на имущество для них снизится в 10 раз.

Изменения внесены и в закон о налоге на имущество физических лиц. В него внесены поправки, приводящие его в соответствие с федеральным законодательством. Вводятся новые виды объектов налогообложения - части жилых домов и квартир. Кроме того, отношении гаражей и машиномест введена единая ставка 0,1%. Она распространится на те машиноместа, которые располагаются в торговых центрах, но являются собственностью частных лиц.

Никаких изменений по ставке налога на имущество организаций принято не было. Таким образом, с 1 января 2019 года ставка налога, рассчитываемого от кадастровой стоимости, будет равна максимально возможной - 2,2%. Что на 0,7% больше, чем действующая сейчас. Однако у властей есть еще время внести поправки