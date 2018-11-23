Решение налоговой о принятии обеспечительных мер не нарушает права и законные интересы организации

Верховный Суд РФ в определении № 301-КГ18-16565 от 29 октября 2018 г. подтвердил, что решение инспекции о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества организации без согласия налогового органа не нарушает требования законодательства о налогах и сборах, а также права и законные интересы компании. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

По результатам выездной проверки инспекция доначислила организации налоги, пени и штраф. Чтобы обеспечить их поступление в бюджет, она вынесла решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества компании без согласия налогового органа. Основанием для этого послужило то, что в бухгалтерской отчетности компании за 2016 год прослеживалось снижение стоимости основных активов и рост кредиторской задолженности, а также то, что размер доначисленных налогов, пени и штрафа являлся значительным для налогоплательщика.

Не согласившись с инспекцией, организация обратилась в суд. Она сослалась на то, что это решение нарушает ее права как собственника, который может свободно распоряжаться своим имуществом. Кроме того, компания отметила, что располагает достаточным количеством имущества для исполнения решения инспекции по выездной проверке.

Суды трех инстанций организации отказали, указав, что норма, закрепленная в пп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ, не ограничивает права налогоплательщика по распоряжению принадлежащим ему имуществом, так как предусматривает возможность его реализации, но с согласия налогового органа. Решение о принятии обеспечительных мер не нарушает прав организации, а является гарантом исполнения решения инспекции о взыскании доначисленных налогов, пени и штрафа. Оно не ущемляет интересы налогоплательщика, поскольку запрет на отчуждение спорного недвижимого имущества не имеет каких-либо негативных последствий для хозяйственной деятельности компании. Суды отметили, что принятая мера не влечет изъятия из оборота организации денежных средств и не препятствует владеть и пользоваться по своему усмотрению имуществом в текущей производственной деятельности.

Суды также подчеркнули, что налогоплательщик не представил доказательства того, что из-за указанного решения он не сможет выполнить свои финансовые обязательства перед бюджетом, контрагентами и работниками. Организация обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал ей в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.