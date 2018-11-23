Эквайринг может подорожать

Ряд банков уже начал пересмотр тарифов на эквайринг в сторону увеличения, в следующем году это продолжится, отмечают эксперты.

В этой связи некоторые компании сейчас стараются не принимать карты, а переходят на наличные.

В среднем по России комиссия за эквайринг для розничных магазинов составляет 2,2%-2,4% от оборота торговой точки, для интернет-магазинов — от 3% до 4%, а тариф за мобильный эквайринг колеблется в пределах от 2,5% до 3%.

Но хотя эти тарифы кажутся большими, этот бизнес почти не приносит банкам дохода, а для некоторых даже убыточен, заявил управляющий директор Модульбанка Андрей Ваничев.

Банки вынуждены повышать тарифы, в том числе, из-за роста курса доллара. Кроме того, терминалы, которые предоставляются клиентам, устаревают, их необходимо менять.

Между тем крупнейшие банки пока не планируют повышать комиссии за эквайринг, передает РИА Новости.

ВТБ не делал этого в текущем году, а насчет следующего — анализирует картину и примет решение позднее исходя из рыночной ситуации.

У Сбербанка средняя ставка в этом году даже несколько снизилась, и в банке не видят предпосылок для ее увеличения в следующем году, но допускают частичный рост ставок из-за изменения некоторых правил взимания комиссий со стороны международных платежных систем.

Промсвязьбанк собирается изменить подход к сегментации клиентов и тарифную политику, однако массового повышения тарифов не планирует.