Продажи в соцсетях и мессенджерах достигли рекордного уровня

«Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год — по март 2018 г. С результатами ознакомилась газета «Ведомости».

Согласно анализу, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб. Всего за год на всех таких площадках состоялось около 394 млн сделок. Наиболее популярная категория товаров — одежда и обувь, продажи которых достигают 100 млрд руб.

Аналитики учитывали продажи через соцсети, сайты объявлений и мессенджеры и компаний, и частных пользователей. Их оценка рынка сопоставима с оборотом классического онлайн-ритейла в России — за 2017 г., по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, это 1,04 трлн руб.

Основные продажи исследованного типа — а именно почти треть рынка — происходят на онлайн-досках объявлений, самые популярные из которых — Avito и «Юла». Второй по популярности канал продаж — социальные сети, тут лидируют «В контакте», Instagram и «Одноклассники». Следом идут сайты так называемой шеринг-экономики, которые за плату предоставляют доступ к товару, услуге, недвижимости, — YouDo, Profi и проч.

Через мессенджеры проходит около 6% социальной онлайн-коммерции, тройка самых популярных — WhatsApp, Telegram, Viber.

Всего в России в социальной коммерции участвуют 39 млн российских покупателей и 22 млн продавцов — как компаний, так и частных лиц, оценивают «Яндекс.Касса» и Data Insight. Более половины продавцов (56%) продают бывшие в употреблении вещи. 12% продавцов считают доход от социальной коммерции существенным.

Федеральная налоговая служба (ФНС) системно не отслеживает тех, кто продает товары или услуги через сайты объявлений и соцсети, говорит федеральный чиновник. Оценить долю людей, которые платят налог с подобной деятельности, сложно, продолжает он, тем более что тенденции роста числа предпринимателей, отчитывающихся о доходах от социальной онлайн-торговли, нет.

Сейчас ФНС ведет переговоры с 20 крупными интернет-агрегаторами, рассказывал 21 ноября в интервью «Ведомостям» руководитель службы Михаил Мишустин. Один из вариантов — создать API-платформу, которая позволит агрегатору и налоговикам интегрировать приложения, говорил он. Переговоры идут в том числе с «Яндекс.Такси», YouDo, Profi, «Юлой», Airbnb, перечисляет федеральный чиновник, но с социальными сетями ФНС переговоры не ведет.

Чтобы стимулировать самозанятых платить налоги, с января 2019 г. заработает новый налоговый режим.

Эксперимент будет проходить до 2029 г. в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Для тех, кто оказывает услуги или продает товары населению, налоговая ставка составит 4%, для работающих с компаниями — 6%. Чтобы стимулировать людей переходить на новый режим, ФНС разработала специальное приложение-кассу, через которое самозанятые будут регистрироваться в ФНС, проводить платежи и отчислять налог. Режимом могут воспользоваться все, кто оказывает услуги или производит товары, сдает в аренду жилье.