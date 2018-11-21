Наступление на самозанятых продолжается: ФНС хочет встроить функционал для уплаты налогов в интернет-агрегаторы

Федеральная налоговая служба планирует встроить приложения для уплаты налогов в интернет-агрегаторы, через которые самозанятые граждане предлагают свои услуги потенциальным клиентам, сообщается на сайте бизнес-омбудсмена.

Об этом в ходе XII ежегодной конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин.

«Через агрегаторы, по нашим оценкам, в России ищут работу около 2 млн. человек, – отметил Сатин. – С агрегаторами мы очень плотно взаимодействуем. Приложение ФНС для уплаты налогов самозанятыми будет встроено в сам агрегатор, так что два отдельных приложения людям использовать не придется».

Замглавы налоговой службы также добавил, что ФНС плотно взаимодействует с данными сервисами, и в перспективе агрегаторы, возможно, будут перечислять налоги самостоятельно за своих пользователей.

С 1 января 2019 года в четырех регионах России начнут действовать пилотные проекты по внедрению нового налогового режима для самозанятых граждан. Обзор нового режима можно найти в статье «Законы про новому налогу для самозанятых приняты. Обзор новинки от «Клерка».